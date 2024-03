Tour de France | la prima festa di Firenze | è già delirio giallo Il programma

(Di mercoledì 20 marzo 2024), 20 marzo 2024 – Il primo giorno divera coincide con ladiin vista delde. Appuntamento in piazza della Repubblica per i cento giorni dalla partenza della tappa-Rimini. Sarà lafrazione della Grand Boucle 2024 che ha scelto il capoluogo toscano per la Grand Depart, la grande partenza che ogni anno tocca principalmente localitàsi, ma che quest’anno ha sceltoper quella che sabato 29 giugno sarà una giornata indimenticabile per la città e gli appassionati di ciclismo. L’organizzazione sta già allestendo piazza della Repubblica, che sarà animata per tutta la giornata. Alla sera i principali monumenti di ...

Tour de France, il Trofeo della Grande Boucle arriva in Emilia Romagna - epa10764825 Second placed Slovenian rider Tadej Pogacar (L) of UAE Team Emirates and winner Danish rider Jonas Vingegaard of Jumbo Visma celebrate on the podium after the 21st and final stage of the ...altarimini

Rimini, foto di gruppo sulla linea di arrivo del Tour de France: via al countdown dei 100 giorni - A 100 giorni dall’arrivo del Tour de France, Rimini fa partire il conto alla rovescia con un’esplosione di giallo, entusiasmo e spirito sportivo. Per festeggiare il via ufficiale al conto alla rovesci ...chiamamicitta

100 giorni all’arrivo del Tour de France: Rimini “in giallo” e biciclettata con sindaco e Vescovo - Tour de France, tappa a Rimini il 29 giugno: a 100 giorni dall'appuntamento una biciclettata simbolica con partenza a piazzale Toscanini ...altarimini