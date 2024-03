(Di mercoledì 20 marzo 2024) (Adnkronos) –in tv. E a vestire i pannil'attore turco Can, 'erede' di Kabir Bedi. Cominceranno a fine aprile le ripreseserie prodotta da Lux Vide, società del gruppo Fremantle, in collaborazione con Rai Fiction. La serie, adattamentostorica saga scritta da Emilio Salgari, L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.

Torna Sandokan sulla Rai, Can Yaman sarà la tigre della Malesia - Torna Sandokan in tv. E a vestire i panni della tigre della Malesia sarà l'attore turco Can Yaman, 'erede' di Kabir Bedi. Cominceranno a fine aprile le riprese della serie prodotta da Lux Vide, societ ...adnkronos