Torino | l’Università si piega ai collettivi | no alla collaborazione con Israele Meloni | Preoccupante

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di mercoledì 20 marzo 2024)diritiene “non opportuna” laconnel campo della ricerca “visto il protrarsi della situazione a Gaza“. Per questo non parteciperà al bando promosso dal ministero degli Esteri per la raccolta di progetti congiunti per l’anno in corso tra le istituzioni di ricerca italiane e israeliane nei settori in particolare delle tecnologie per il suolo, per l’acqua e l’elettronica e la quantistica. La decisione, assunta a maggioranza dal Senato accademico, è arrivata dopo che istudenteschi hanno chiesto il boicottaggio delle collaborazioni universitarie con, nell’ambito di un’assemblea ottenuta dopo aver bloccato la riunione. Un fatto giudicato “” dal premier Giorgia ...