Torino, giovane ferito a colpi di machete: gamba amputata, un fermato - Un giovane italiano poco più che ventenne ritenuto il presunto responsabile del tentato omicidio nel capoluogo piemontese ...adnkronos

Aggressione a Torino, giovane perde la gamba - Un giovane di 24 anni di Torino è stato gravemente ferito in un'aggressione con un machete mentre si trovava in strada con la sua fidanzata. L'incidente ha avuto luogo in via Panizza, alla periferia d ...informazione

Torino, giovane aggredito con il machete: amputata la gamba. Fermato l'aggressore - Martedì 19 marzo l'aggressione a colpi di machete a Torino e la corsa in ospedale. Oggi il secondo, lungo, intervento e l'infausta (ma poteva andare peggio) sentenza: O.B. 23 anni ha perso la gamba si ...tg.la7