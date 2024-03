Torino | fermato un 23enne di origini nobili per l' aggressione col machete | Ho un mandato di cattura internazionale | pensavo mi cercaste per quello

(Di mercoledì 20 marzo 2024) Si chiama Pietro Costanzia di Costigliole, ildai carabinieri dicon l'accusa di aver aggredito un suo coetaneo a colpi di, causandogli l'amputazione della gamba sinistra. Tuttavia, il sospettato si è avvalso della facoltà di non rispondere, addirittura dichiarando: "Pe

È terminata nella notte l'operazione per salvare la gamba del 24enne di Torino ferito gravemente a colpi di machete , mentre si trovava in strada con la sua fidanzata. L'intervento... (ilmessaggero)

Un fermo è stato eseguito dalla Polizia a Torino per il caso del 24enne gravemente ferito lunedì scorso a Torino a colpi di machete . Si tratta di un giovane italiano, Pietro Costanzia... (leggo)

fermato un ragazzo di origini nobili per l'aggressione a colpi di machete - C'è un fermo per l'aggressione a colpi di machete avvenuta lunedì 18 marzo a Mirafiori Nord, alla periferia di Torino. Si tratterebbe di un 23enne italiano, Pietro Costanzia di Costigliole, nato a ...today

Aggredito a colpi di machete in strada a Torino, perde una gamba: fermato un 23enne di origini nobili - Un fermo è stato eseguito dalla Polizia a Torino per il caso del 24enne gravemente ferito lunedì scorso a Torino a colpi di machete. Si tratta di un giovane italiano, Pietro ...leggo

fermato un ventitreenne di origini nobili per l’agguato del machete a Torino - È un ventitreenne di origini nobili Pietro Costanzia di Costigliole: è stato fermato in un albergo a Torino, nel quale si era registrato con dei documenti non suoi. Interrogato davanti al pm Mario ...torino.repubblica