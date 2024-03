Torino | due interventi al ragazzo ferito con un machete | gamba amputata

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di mercoledì 20 marzo 2024) . La ragazza della vittima ha riconosciuto gli aggressori Un 23enne è stato sottoposto a duechirurgici all’ospedale Cto didopo essere stato aggredito con un. L’aggressione è avvenuta nel quartiere Mirafiori Nord, lunedì 18 marzo, intorno alle 18:00. Il giovane era in compagnia della fidanzata quando è stato avvicinato da due persone che lo hanno colpito con unallasinistra. La vittima è stata trasportata d’urgenza in ospedale dove è stata sottoposta a un primo intervento per stabilizzare la. Successivamente, è stato necessario un secondo intervento per amputare lasinistra sotto il ginocchio. Le indagini dei carabinieri sono in corso per identificare con certezza l’aggressore o gli aggressori. Secondo una prima ...