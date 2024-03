Torino | aggressione con il machete Fermato un nobile 23enne

Leggi tutta la notizia su corriere

(Di mercoledì 20 marzo 2024) Si cerca il complice dell'agguato fuggito in moAlla vittima è stata amputata la gamba. Si cerca il complice dell'agguato fuggito in mo, ancora da chiarire il moventeAlla vittima è stata amputata la gamba. Si cerca il complice dell'agguato fuggito in mo, ancora da chiarire il movente