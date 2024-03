Torino | 24enne aggredito col machete in strada davanti alla fidanzata | amputata la gamba

(Di mercoledì 20 marzo 2024) Pubblicato il 20 Marzo, 2024 Non sono riusciti a salvargli la. Troppo devastante la ferita provocata dal colpo di. Così è stato necessario ricorrere all’amputazione per mantenerlo in vita. È terminata nella notte l’operazionequale è stato sottoposto d’urgenza undiinmentre passeggiava sul monopattino con la sua. L’intervento è durato circa quattro ore e i chirurghi dell’ospedale Cto hanno amputato la parte dellasinistra, sotto il ginocchio. Il giovane resta ricoverato in prognosi riservata, mentre gli uomini della squadra mobile della Questura distanno dando la caccia ai due aggressori, che lunedì pomeriggio gli hanno teso un ...

