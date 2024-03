Tootor lancia il servizio One to One

Leggi tutta la notizia su lombardiaeconomy

(Di mercoledì 20 marzo 2024) La startup per formare in real time i professionisti del dentale attraverso la realtà aumentata Con una crescita annua di fatturato del 100%, la startup ideata da Davide Maria Battaglia e Alessandra Grohovaz, che democratizza la formazione odontoiatrica, si appresta a garantire sia un apprendimento sincrono che asincrono agli utenti attraverso un’esperienza di apprendimento personalizzata con consulenze live a distanza, e a puntare all’internazionalizzazione verso UK, India, Spagna e Perù. Agevolare e rendere democratica la formazione in ambito odontoiatrico attraverso la tecnologia, nasce da questo obiettivo, la startup ideata da Davide Maria Battaglia e Alessandra Grohovaz, che ha ripensato il modello formativo eliminando la formula del “docente in cattedra” in favore di una fruizione più pratica e contemporanea, seguendo il modello del video on ...