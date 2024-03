Todde governatrice Sardegna con 3 061 voti di distacco

(Di mercoledì 20 marzo 2024) Alessandraè la nuovadella. E' stata proclamata ufficialmente questa mattina dalla Corte d'appello di Cagliari che ha trasferito il verbale al Consiglio regionale. Il divario tra la neo presidente e lo sfidante del centrodestra, Paolo Truzzu, è stato confermato in 3.061ha ottenuto 334.160 preferenze contro le 331.099 di Truzzu.

Roma, 27 febbraio 2024 – “Dopo 75 anni abbiamo rotto il tetto di cristallo” . Alessandra Todde , imprenditrice sarda, classe 1969, è la prima donna presidente di regione in Sardegna . “Ringrazio tutti. ... (quotidiano)

Adesso è ufficiale: Alessandra Todde proclamata presidente della Regione - Con 334.160 voti la candidata del centrosinistra Alessandra Todde è la nuova governatrice della Sardegna. La proclamazione è avvenuta qualche minuto prima di mezzogiorno e mezza. L’Ufficio elettorale ...unionesarda

Sanità: stop alla realizzazione dei quattro nuovi ospedali in Sardegna - Ora che la governatrice in pectore ha già fatto sapere che esaminerà ... partendo dalla stessa proclamanda presidente Alessandra Todde, è quello del superamento delle politiche in temi così importanti ...sardegnalive

Tedde furioso: «è un´aberrazione» - Così il consigliere nazionale di F.I. Marco Tedde definisce la nota della Direzione Generale dell’Assessorato della sanità della Regione Sardegna che invita le Aziende sanitarie a sospendere ogni deci ...alguer