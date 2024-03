TNA | Due star di punta potrebbero presto lasciare la compagnia

(Di mercoledì 20 marzo 2024) Nonostante l’improvviso addio di Scott D’amore, la TNA si sta preparando per quello che potrebbe essere un anno memorabile. Tuttavia, circolano parecchie voci e speculazioni sul fatto che duediessere in procinto di abbandonare la. Addio dietro l’angolo? Stando ad un recente report di PWInsider, i contratti di Alex Shelley e Chris Sabin, noti anche come i Motor City Machine Guns, sarebbero vicinissimi alla scadenza. I due atleti, inoltre, appariranno ad uno show della Smash Wrestling a Londra il prossimo 21 aprile, in concomitanza con i tapings televisivi successivi a Rebellion, il prossimo PPV della. “La convinzione di alcuni con cui abbiamo parlato è che i contratti di Shelley e Sabin con la TNA scadranno a breve, forse già a fine marzo. Il ...

Hard to Kill è stato sicuramente un evento da ricordare. Questa notte c’è stato il ritorno ufficiale del nome TNA, accantonato diversi anni fa in favore di Impact Wrestling, e per celebrare ... (zonawrestling)

TNA iMPACT! 14/03/2024 Recap - Riprendiamo da dove abbiamo lasciato

TNA: Sfida in arrivo per Crazzy Steve. PCO sulla via del Digital Media Title - Dopo i due match ufficializzati per Rebellion, un altra contesa sembra essere in preparazione. Durante l'ultimo episodio di TNA iMPACT, Crazzy Steve è giunto sullo stage rimarcando la sua vittoria del ...zonawrestling

Nic Nemeth vs Moose si farà a TNA Rebellion 2024 - Nic Nemeth affronterà Moose nel prossimo PPV di TNA Rebellion 2024, in un match valido per il TNA World Championship.theshieldofwrestling