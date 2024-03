Threads introduce la sezione “tendenze” simile a quella di X

Threads di Meta si avvicina a X con la nuova sezione "Tendenze attuali" - Threads di Meta introduce la sezione "Tendenze attuali" per avvicinarsi a X (ex Twitter), offrendo agli utenti la possibilità di partecipare alle discussioni di tendenza e rimanere aggiornati sugli ar ...news.fidelityhouse.eu

Meta Under Turkish Anti-Competition Scanner Over Instagram-Threads Data Sharing - Under this interim measure, data-sharing activities between Instagram and Threads will be restricted until a final decision is reached.news.abplive

Threads ora permette di salvare le bozze e fare foto in-app - Threads ha introdotto delle novità significative, permettendo una maggiore flessibilità nella gestione dei contenuti e rendendo la creazione di contenuti più diretta e pratica. Threads, il social ...telefonino