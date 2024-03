Theo Hernandez | i dati sui gialli parlano chiaro | che differenza in Serie A!

Il Milan cerca un vice di Theo Hernández per il prossimo Calciomercato estivo. I rossoneri ne seguono uno che piace anche alla Juventus (pianetamilan)

Calciomercato Milan: intreccio con Bayern e Real Madrid che coinvolge Theo Hernandez, cosa può succedere - Il calciomercato Milan potrebbe esser coinvolto in un intreccio con Bayern Monaco e Real Madrid che riguarda Theo Hernandez. Cosa può succedere in estate Secondo quanto riportato da ‘fichajes.net’, la ...milannews24

Paradosso Milan: 40 gol dal calciomercato estivo, manca la punta del futuro. Da Ibra a Sheva: cosa ha detto il passato - SERIE A - Il Milan sembra aver cambiato marcia nell'ultimo mese. Nel 2024 sono arrivate 12 vittorie e i giocatori arrivati in estate sono giunti a 40 gol.eurosport

Calciomercato Milan: in caso di addio di Theo, idea Mendy dal Real - Il Bayern Monaco come sappiamo è interessato a Theo Hernandez. In caso di addio del francese il Milan starebbe pensando a Ferland Mendy ...ilmilanista