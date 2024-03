The Acolyte - La seguace | la regista svela | Uno degli autori non ha mai visto Star Wars

(Di mercoledì 20 marzo 2024) Per laera fondamentale avere qualcuno che fosse interessato esclusivamente alla qualità della narrazione Dopo l'uscita del trailer di The- La, laLeslye Headland hato un po' di dettagli sulla prossima seriein un'intervista all'Hollywood Reporter, compreso il fatto che unonon ha maila saga principale. Laha specificato che non si è trattato di una scelta causale ma di una molto mirata in tal senso: "Mi dicevo: 'Voglio che lo spettatore metta in discussione la narrazione'. Non voglio che io, che sono una fan da sempre, mi affidi a particolari riferimenti per creare suggestione ed emozione. Voglio che la suggestione se …

