Teverola | accusato di possesso di droga ai fini di spaccio viene assolto perchè per uso personale

Leggi tutta la notizia su casertanotizie

(Di mercoledì 20 marzo 2024). Èta con una sentenza di assoluzione la vicenda giudiziaria di M.L. giovane di 25 anni dididifinalizzata alla cessione. I fatti risalgono all’estate del 2017, quando questi, in compagnia di amici, si recò col treno a Formia, per trascorrere qualche giorno di vacanza, sul litorale. Proprio sotto la stazione ferroviaria, il ragazzo incappò in un controllo da parte della Guardia di Finanza con i cani anti. Venne rinvenuto un quantitativo che, per gli agenti, non era compatibile col consumo. Per questo motivo fu denunciato alla competente Procura della Repubblica ed è stato processato dal Tribunale di Cassino. Attraverso l’istruttoria dibattimentale, difeso dall’avvocato Vincenzo Guida, è ...