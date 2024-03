Test | Com’è la tua primavera?

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di mercoledì 20 marzo 2024) Quando arriva la, l’aria si fa profumata e leggera. La luce aumenta e questo migliora il nostro umore. I colori sono più brillanti, il cielo è più azzurro, i pensieri più allegri e positivi. Il mondo sembra migliorare giorno dopo giorno: gli alberi fioriti, le magliette a maniche corte e un nuovo colore di capelli ci fanno sentire più ottimiste e più frizzanti. Per chi è una inguaribile pessimista questa sensazione di leggera euforia magari non dura moltissimo, però è un mood che fa bene al cuore. La natura ci fa sentire meglio Eppure ci basta una passeggiata nel parco, al mare o in riva al lago per sentirci meglio: è stato provato che un contatto prolungato con uno scenario naturale verde e ricco di energie – come durante la– contribuisce al miglioramento dell’equilibrio interiore. Inoltre un’esposizione più prolungata alla luce ...