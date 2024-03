Terza categoria Retignano in ripresa Stiava | ottimo punto

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 20 marzo 2024) Insi è giocata la 22ª giornata (7ª di ritorno). Nel girone B di Lucca spiccava il derby Sporting Forte dei Marmi-Bargecchia che è finito pari 1-1: sul sintetico di Versilia il botta e risposta è fra Gabriele Maggi (poi uscito per infortunio) e Adbel Zghibri. La sfida finirà 9 contro 11. Nei collinari l’allenatore ora è ’Pippo’ Piana, che però difendeva la porta vista indisponibilità di Tiziano Toscano (in settimana ha sostituito Lencioni in panchina "per dare una scossa alla squadra"). Loferma sullo 0-0 la capolista Morianese sul suo campo. Manita delche espugna Carignano battendo 5-1 il Sant’Alessio grazie alla doppietta di Baldi e ai singoli di Bresciani, Battelli e Cimardi. Per gli stazzemesi di Carducci è la 2ª vittoria di fila. Gli altri risultati del 22° turno: Atletico ...