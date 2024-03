Terrificante incidente tra un’auto e due camion | morta una giovane donna

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di mercoledì 20 marzo 2024) Tragico destino toccato in sorte a unache avrebbe compiuto 34 anni tra pochi giorni. Ènella notte tra il 19 e il 20 marzo lungo l’autostrada del Sole A1, in prossimità dell’uscita di Piacenza Sud. La vittima era alla guida della sua auto, una Dacia Sandero, quando è rimasta coinvolta in untremendo tra dueche viaggiavano sulla stessa corsia, in direzione Fiorenzuola.Leggi anche:Casilina, trovato terzo uomo morto a 300 metri di distanza Laera originaria di Piacenza, ma residente in Val d’Arda. Ancora da ricostruire con esattezza le cause dell’da parte della polizia stradale di Guardamiglio che ha effettuato tutti i rilievi del caso. Secondo quanto si apprende la vittima è deceduta ...