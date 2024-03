Terremoto nel calcio spagnolo | arresti e perquisizioni nella Federcalcio | coinvolti Rubiales e Pique

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di mercoledì 20 marzo 2024) Questa mattina la sede della Federspagnola è stata perquisita dagli agenti della Guardia Civil nell’ambito di un’inchiesta che mira a verificare i dettagli dell’accordo che la Rfef – Real Federación Española de Fútbol – stipulò con l’Arabia Saudita per allargare la Supercoppa spagnola e disputarla a Rias. Gli agenti stanno cercando il contratto, che fu possibile grazie alla mediazione della società Kosmos di Gerard Piqué con l’organismo federale allora guidato da Luis. Fu l’ex difensore blaugrana nel 2018 a suggerire un ampliamento della competizione da due a quattro squadre – le prime due della Liga e le finaliste della Copa del Rey. E di spostare le partite nel paese mediorientale per rendere il torneo più redditizio. L’accordo siglato fruttò alla Feder40 milioni di euro all’anno per le sei edizioni da ...