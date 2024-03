Terremoto | Cdm | proroga 12 mesi stato emergenza Umbria e Marche

(Di mercoledì 20 marzo 2024) Roma, 20 mar. (Adnkronos) – Il Cdm ha deliberato “ladi 12dellodigià dichiarato in conseguenza degli eventi sismici che si sono verificati il giorno 9 marzo 2023 nel territorio dell?intero Comune di Umbertide in provincia di Perugia, della frazione di Sant?Orfeo del comune di Perugia, della parte centro-nord del Comune di Perugia e della parte ovest del Comune di Gubbio”. Disco verde, inoltre, alla “di 12dellodigià dichiarato in conseguenza degli eventi sismici che si sono verificati il giorno 9 novembre 2022 nel territorio dei Comuni di Ancona, Fano e Pesaro”. L'articolo CalcioWeb.

Meloni: "Ok l'Abruzzo, ma non culliamoci sugli allori". E dice no a Salvini sulla commissione dossieraggio - La premier vede a pranzo Tajani, Salvini e Lupi per il punto politico dopo il successo di Marsilio: "Restiamo uniti". Il leader del Carroccio non accetta lo stop alla bicamerale sullo spionaggio e dis ...ilfoglio

Terremoto: scossa magnitudo 3.0 in zona Vesuvio - Una scossa di Terremoto di magnitudo 3.0 è stata registrata nella zona del Vesuvio alle 19.08. Il sisma, localizzato dalla sala ...agenzianova

IL PARERE - Forgione: "Bagnoli zona sismica E' un falso problema, il Maradona ha resistito senza danni al Terremoto del 1980" - Angelo Forgione, scrittore e giornalista, ha detto la sua sulla questione del possibile nuovo stadio del Napoli a Bagnoli: "Fuffa o verità che sia l'ipotesi stadio a Bagnoli, sento diverse persone esp ...napolimagazine