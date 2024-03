Terracina | trovato un cadavere in stazione

(Di mercoledì 20 marzo 2024), 20 marzo 2024 – Durante la notte, a, i carabinieri della localesono intervenuti in via dellaall’interno dello scalo ferroviario, dove è stato rinvenuto ildi un cittadino straniero privo di documenti. Gli immediati accertamenti eseguiti dai militari della Sezione Operativa del NORM della Compagnia diin collaborazione con personale Arma del Raggruppamento Investigazioni Scientifiche di Roma – Reparto Dattiloscopia preventiva, hanno consentito di identificare l’uomo in un cittadino indiano classe 1981, senza fissa dimora. Sono in corso più approfonditi accertamenti da parte dellaCC di, in concerto con l’Autorità Giudiziaria competente, al fine di stabilire l’esatta causa ...

