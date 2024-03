Ternana | operazione Samp Oggi arriva il presidente

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 20 marzo 2024) di Massimo Ciaccolini TERNI Le fere hanno ripreso ad allenarsi al "Liberati" dopo due giorni di riposo, per cominciare la lunga preparazione alla trasferta a Genova contro ladoria in programma il primo aprile dopo la sosta del campionato. Non si è allenato il centravanti Favilli che a breve dovrà sottoporsi ai necessari esami strumentali per via del risentimento muscolare all’adduttore sinistro accusato sabato scorso durante la gara col Cosenza. Alla seduta di lavoro erano assenti anche i sei rossoverdi convocati nelle Nazionali, cioè Amatucci, Distefano Faticanti, Raimondo (Under 20 azzurra), Zuberek (Under 20 polacca) e Pyyhtia (Under 21 norvegese). La squadra tornerà ad allenarsi nel pomeriggio (ore 15), a porte aperte. E’ prevista la visita delGuida (nella foto), presente a Terni già da ieri per molteplici impegni di lavoro. ...