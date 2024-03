Terna | investimenti per 16 | 5 miliardi | I più alti della storia del Gruppo

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 20 marzo 2024) Un 2023 chiuso con il miglioramento di tutti gli indicatori economici e un futuro di crescita sostenibile per accelerare il processo di decarbonizzazione dell’Italia. Il cda di, operatore delle reti per la trasmissione dell’energia elettrica ad alta essima tensione, ha approvato ieri i positivi risultati dell’ultimo esercizio e il nuovo piano al 2028. L’ultimo esercizio si è quindi chiuso con un utile netto in crescita del 3,3% a 885,4 milioni. I ricavi sono saliti del 7,5% a 3,18e il margine operativo lordo del 5,3% a 2,16. In crescita dell’8% anche il dividendo a 33,96 centesimi. Ilha anche approvato il piano industriale 2024-2028 che prevedein crescita del 65% a 16,5– dopo i 2,2da record del 2023 ...