(Di mercoledì 20 marzo 2024) La rumena mancava dal circuito da 18 mesi(STATI UNITI) - Inizia con unala seconda vita di Simona. La rumena, alnel circuito dopo 18 mesi a seguito della riduzione della squalifica per doping, esce subito di scena al "Open", quarto Wta 1000 stagionale, dotato di

Il torinese piega Ajdukovic e attende Vacherot, il pesarese si arrende a Mensik MIAMI (STATI UNITI) - Una vittoria ed una sconfitta rappresentano il bilancio per il Tennis tricolore nel primo turno ... (ilgiornaleditalia)

Tennis, scatta a Riccione il Torneo nazionale Open di Primavera: tutti i favoriti - Mercoledì scatta sui campi del Tennis Club Riccione una classicissima, il Torneo nazionale Open di Primavera dotato nel complesso di 4.000 euro di montepremi ...riminitoday

Tennis: Torneo Miami. Halep sconfitta al rientro - La rumena mancava dal circuito da 18 mesi MIAMI (STATI UNITI) (ITALPRESS) - Inizia con una sconfitta la seconda vita di Simona Halep. La rumena, ...sport.tiscali

Prequalificazioni sui campi del "Ct Grosseto». Internazionali Bnl: "Anticipo» locale - Si sono svolte le prequalificazioni per gli Internazionali Bnl d’Italia al Circolo Tennis Grosseto, con vittorie di Corrado Mancini e Laura Tonelli. Un lungo viaggio per conquistare una wild card per ...lanazione