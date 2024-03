Tennis | Torneo Miami Cazaux lascia ospedale Sto meglio

(Di mercoledì 20 marzo 2024) Notte di cure e accertamenti per il francese svenuto durante un match(STATI UNITI) - "Alla fine è stata più la paura che altro". Arthurrassicura tutti via social sulle sue condizioni. Il 21enneta francese fa sapere di essere stato dimesso dall'di"dopo aver trasc

Simona perde col sorriso: “Sento di nuovo amore per il Tennis” - Nel Tennis un bel set non basta per vincere una partita ... Rimasta senza classifica, almeno inizialmente Simona per disputare i grandi tornei dovrà affidarsi alle wild card, aspetto spinoso che ha ...sport.tiscali

Saranno tante le iniziative organizzate dalla Federazione Italiana Tennis e Padel per coinvolgere i giovani durante il Masters-1000 al Foro Italico - Saranno tante le iniziative organizzate dalla Federazione Italiana Tennis e Padel per coinvolgere i giovani durante il Masters-1000 al Foro Italico ...gazzetta

Sinner, sorpresa alla Nazionale di calcio a Miami: l'abbraccio con Buffon e Spalletti, l'applauso degli Azzurri - Primo allenamento degli Azzurri con visita a sorpresa di un altro straordinario atleta che porta in alto, con orgoglio, il tricolore nel mondo: Jannik Sinner. Il Tennista numero 3 al ...leggo