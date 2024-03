Tennis | Berrettini rischia lo svenimento a Miami | match interrotto per qualche minuto

(Di mercoledì 20 marzo 2024), 20 marzo – Attimi di spavento a, con Matteoche in evidente difficoltà è sembrato perdere le forze, riuscendo solo all’ultimo a non cadere al momento di servire nel corso della partita di primo turno contro Andy Murray. Il romano ha vinto il primo set 6-4, poi era sotto 5-2 nel secondo e proprio in occasione della prima battuta è sembrato svenire. L’azzurro si è poi seduto per un paio di minuti, e dopo un controllo medico e l’assunzione di zuccheri, ha ripreso regolarmente l’incontro. Le condizioni meteo della Florida sono critiche, data l’elevatissima umidità. E l’altro giorno è svenuto in campo il francese Cazaux.

