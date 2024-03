Tenere una galleria segreta di foto su iPhone

Leggi tutta la notizia su navigaweb

(Di mercoledì 20 marzo 2024) Se abbiamo dellenelladell'da nascondere da sguardi indiscreti possiamo utilizzare sia gli strumenti forniti dal sistema operativo sia utilizzare delle comode app per creare una cartelladove nascondere le, accessibile solo dopo aver inserito un PIN o tramite sblocco biometrico (Face ID o Touch ID). In questa guida vi mostreremo come nasconderesucon password, proteggendo così gli scatti e lecondivise che nessuno deve mai trovare sul telefono, tenendole fuori anche nella visione dellae nel backup di; quest'ultimo essere controllato periodicamente per evitare che qualchecompromettente sia caricata in cloud). LEGGI ANCHE: ...