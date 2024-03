Ted Neeley | chi è la moglie Leeyan Granger | “Al primo incontro non riuscii a proferire parola”

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di mercoledì 20 marzo 2024) Tedha sposato nel 1981 la: dalla loro unione sono arrivati i figli Tessa e Zackariah L’attore che ha ricoperto il ruolo di Gesù nel film Jesus Christ Superstar sarà tra gli ospiti de La Volta Buona in onda dalle 14:00 su Raiuno. Nato nel 1943 in Texas, Neely inizia la carriera di cantante a soli 22 anni quando debutta con il gruppo The Neely Teddy Five insieme ai quali realizza l’album Teddy Neely. Ad inizio degli anni Settanta effettua il provino per il ruolo di Giuda per il musical Jesus Christ Superstar per il quale viene preferito Ben Vereen ed allo stesso tempo le porte rimanevano aperte poichè Neely era scelto per interpretare il sostituto di Gesù. Il grande successo arriva nel 1973 quando ricopre il ruolo di Gesù nella trasposizione cinemtografica del musical Jesus Christ ...