Tecnologia efficiente e sicura per smaltire i rifiuti pericolosi

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 20 marzo 2024) Un sistema piùdi raccolta deispeciali e protocolli per una maggior sicurezza degli operatori preposti alla movimentazione di questi scarti, cresciuti di oltre il 24% in Italia dopo la pandemia da Covid. MultiMedica ha attivato un progetto, per la prima volta in Lombardia, che abbatte l’impatto ambientale del 75% grazie a macchinari in grado di processare fino a 110 chili diinfetti all’ora, riducendone volume e peso, e trasformandoli in materiale secco e sterile che può essere smaltito nell’indifferenziato. "Con la pandemia da Covid, che ha portato a un’attenzione maggiore sui rischi di contaminazione e a un più diffuso uso di dispositivi e materiali monouso, abbiamo assistito a un notevole incremento deisanitariclassificati a rischio infettivo" ...