Teatro D' Annunzio di Pescara Chiuso per Inagibilità | Servono 2 Milioni di Euro per Lavori

(Di mercoledì 20 marzo 2024)- IlMonumento 'D'' di, celebre per aver ospitato numerose edizioni del Premio Flaiano e altri eventi culturali, è statoper motivi di stabilità sismica da quasi due settimane. La notizia è emersa durante una conferenza stampa tenuta questa mattina dai consiglieri comunali del Pd insieme al consigliere regionale Antonio Blasioli. Secondo quanto dichiarato dal capogruppo del Pd in Consiglio comunale, Piero Giampietro, la chiusura è stata disposta dall'8 marzo, tuttavia non è mai stata comunicata dalla Giunta Masci delD'di. Si è scoperto che la struttura è stata dichiarata inagibile a seguito di uno studio sulla vulnerabilità sismica, che ha determinato un divieto assoluto di utilizzo. Si ...

