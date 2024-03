Taruffi-Baruffi | i due fedelissimi della Schlein che hanno sfasciato il campo largo | il retroscena

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 20 marzo 2024) Igore Davide. L'assonanza dei cognomi potrebbe far pensare all'inizio di una barzelletta, ma non è così. O meglio, per certi versi le loro gestacreato non poca ilarità all'interno delle sedi dei partiti. Di centrodestra. Eh sì perché i due sono il braccio destro e il braccio sinistro di Ellye la segretaria dem ha incaricato proprio loro di gestire le trattative per individuare i candidati governatori nelle regioni al voto. E, buttando un occhi in Basilicata e uno in Piemonte, i risultati non sono stati proprio dei migliori. Il primo, il, viene da una storia di militanza a sinistra fra Rifondazione e i successivi cespuglietti rossi in salsa Fratoianni. Ha il merito di aver creato in Emilia Romagna la lista che candidò Ellye, come ...