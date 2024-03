(Di mercoledì 20 marzo 2024)ildel gruppo “”, il 21 marzo in anteprima presentazione dal vivo presso le Officine San Carlo di Napoli. E poi dal 22 fuori. Andiamo a saperne di più.con “ildel gruppo “”. Il gruppo flegreo– capitanato da Andrea– annuncia per il 22 marzo la pubblicazione del suo terzointitolato ...

Tartaglia Aneuro, esce il nuovo album “Dove Voglio Stare” - Tartaglia Aneuro, esce il nuovo album del gruppo “Dove Voglio Stare”. Il gruppo flegreo Tartaglia Aneuro – capitanato da Andrea Tartaglia – annuncia per il 22 marzo la pubblicazione del suo terzo ...spettacolo.periodicodaily

Tartaglia Aneuro, esce il nuovo album "Dove Voglio Stare”: presentazione in anteprima alle Officine San Carlo - Il gruppo flegreo Tartaglia Aneuro - capitanato da Andrea Tartaglia - annuncia per il 22 marzo la pubblicazione del suo terzo album intitolato "Dove Voglio Stare". L'attesa per questo nuovo lavoro ...napolitoday

«Dove Voglio Stare», il nuovo album del gruppo Tartaglia Aneuro - Il gruppo flegreo Tartaglia Aneuro - capitanato da Andrea Tartaglia - annuncia per il 22 marzo la pubblicazione del suo terzo album intitolato «Dove Voglio Stare». L'attesa per questo nuovo lavoro dis ...msn