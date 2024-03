Tarquinia | inaugurata la mostra del concorso fotografico “Emilio Valerioti”

(Di mercoledì 20 marzo 2024), 20 marzo 2024 – Alla sala “D. H. Lawrence” è statail 17 marzo ladel”. Alla cerimonia erano presenti tra gli altri il vice sindaco diLuigi Serafini e alcuni consiglieri comunali. Al civico 49 di via Umberto I, saranno esposte fino al 24 marzo le 149 immagini dei 77 fotografi non professionisti iscritti alla 13esima edizione della manifestazione. “Abbiamo anche creato una categoria “junior” – afferma l’organizzatrice delMaria Antonietta-. Tra i partecipanti abbiamo 6 bambini di tra i 10 e gli 11 anni, che ci hanno inviato le fotografie.” Lasarà visitabile tutti i giorni fino al 24 marzo, quando ...

