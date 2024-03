Taranto | spaccio di droga ed estorsione | in corso esecuzione ordinanze cautelari a 22 indagati**

(Di mercoledì 20 marzo 2024) Taranto, 20 mar. (Adnkronos) - Dalle prime ore della mattinata la Polizia di Stato sta dandoa un'ordinanza di applicazione di misureemessa dal Gip presso il Tribunale di Taranto, su richiesta della Procura di Taranto, nei confronti di 22 indagati ritenuti presunti responsabili di detenzione e cessione di sostanze stupefacenti ed. Dei 22 soggetti colpiti dal provvedimento, 17 sono destinatari della misura della custodia cautelare e 5 della misura dell'obbligo di firma negli uffici di polizia giudiziaria. I dettagli saranno forniti neldella conferenza stampa che si terrà in Questura alle 11.

spaccio di droga in città, retata della Polizia - Sono 22 i provvedimenti cautelari che la Polizia di Taranto sta eseguendo dalle prime luci dell'alba di oggi. Al centro dell'operazione condotta dalla Questura una vasta rete di spaccio di droga in ...quotidianodipuglia

Operazione antidroga a Taranto: scattano 17 arresti - Continua incessante l’opera delle forze dell’ordine contro lo spaccio di sostanze di stupefacenti. Dalle prime ore di oggi la polizia di Stato a Taranto sta dando esecuzione ad un’ordinanza di applica ...trnews

Sondrio, non era droga per uso personale: condannato a due anni per spaccio - Il 58enne residente a Morbegno venne arrestato dalla Squadra Mobile dopo l’acquisto della droga nei boschi di Bema ...ilgiorno