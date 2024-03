Taranto | San Vito | rimossa “rete fantasma” di oltre 1 chilometro

Leggi tutta la notizia su tarantinitime

(Di mercoledì 20 marzo 2024) Tarantini Time QuotidianoUn gommone ed una motovedetta della Guardia Costiera, coadiuvati da 10 sommozzatori brevettati dell’associazione “Team Arrow pesca sub” di, ed un totale di circa 7 ore di lavoro continuativo condotto dalle prime luci dell’alba: questi sono i numeri correlati ad una complessa attività di ripristino ambientale e di contrasto alla pesca di frodo che ha portato alla rimozione di una lunghissimada pesca, pericolosamente posizionata parallelamente alla spiaggia di San)in assenza di alcun tipo segnalamento, ad una distanza di circa 60 – 70 metri dalla battigia. Note anche come ghost gear, le retirappresentano una significativa minaccia alla biodiversità in quanto in virtù della loro passiva stanzialità fungono da trappole insidiose e subdole ...