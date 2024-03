Taglio dei tassi | la Bce prende tempo | Inizieremo a parlarne a giugno

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 20 marzo 2024) La Bce potrebbe essere la prima a inaugurare la nuova fase di allentamento della politica monetaria occidentale. Nella riunione di oggi, infatti, la Fed dovrebbe mantenere il costo del denaro invariato ai massimi da 23 anni, in una forchetta fra il 5,25% e il 5,50%, a fronte di un’inflazione ostinata che non molla la presa nonostante l’aggressiva campagna di rialzi dei. Secondo un sondaggio del Financial Times e di Chicago Booth, la banca centrale americana sarà costretta a mantenere ialti più a lungo delle attese del mercato, con il primofra luglio e settembre. In Europa, invece, i dati definitivi di Eurostat hanno confermato un calo dell’inflazione nell’area euro al 2,6% e l’Eurotower, secondo le attese, potrebbe tagliare igià in. Formalmente "non abbiamo ancora ...