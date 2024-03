Tabellone Masters 1000 Miami 2024 | risultati e accoppiamenti

(Di mercoledì 20 marzo 2024) E’ stato sorteggiato ilprincipale del torneodi: ecco di seguito ie gli. Forfait di Novak Djokovic, quindi Carlos Alcaraz e Jannik Sinner sono le prime due teste di serie del torneo in programma in Florida. Daniil Medvedev proverà a difendere il titolo conquistato dodici mesi fa in finale proprio sul tennista altoatesino. Ma la pattuglia azzurra è davvero ben nutrita: oltre al già citato Sinner, è compreso tra le teste di serie anche Lorenzo Musetti, nei giorni scorsi diventato papà. Con loro Matteo Arnaldi, Lorenzo Sonego, Flavio Cobolli, il debuttante a livello diLuciano Darderi e infine Matteo Berrettini, che dopo il warm-up di Phoenix torna sul circuito ...

