Supplenze | interpelli aperti per docenti e scadenze

(Di mercoledì 20 marzo 2024) Anche quest'anno le scuole cercano itramite. Specie per alcune classi di concorso gli istituti fanno fatica a trovare i supplenti. Gli avvisi vengono solitamente pubblicati sui siti degli Uffici scolastici provinciali. L'articolo .

Supplenze 2024: interpelli e avvisi pubblicati dalle scuole (AGGIORNAMENTO del 19 marzo) - Supplenze docenti per l'anno scolastico 2023/24, gli interpelli pubblicati dalle scuole aggiornati a martedì 19 marzo 2024.scuolainforma

Supplenze a.s 2024/25, nomine da Gps e interpelli saranno concomitanti - Chiarimenti sulle modalità di attribuzione delle Supplenze a partire dall'a. 2024/25, con riferimento alle nomine da Gps e tramite interpello.scuolainforma

Percorsi abilitanti da 30, 36 e 60 cfu, requisiti e prove. Aggiornamento GPS in arrivo. QUESTION TIME con Cozzetto (Anief) [VIDEO] - Percorsi abilitanti, continua il conto alla rovescia per la pubblicazione del decreto ministeriale. Quali novità sono previste per i posti e i costi dei percorsi che serviranno a formare i nuovi ...orizzontescuola