Supereroi | la storia della DC Comics | la recensione | l’origin story della Casa di Superman e Batman

James Gunn (Suicide Squad), Lynda Carter (Wonder Woman - Serie), Patty Jenkins (Wonder Woman – Film), sono solo alcuni dei nomi che si prestano alle interviste in Supereroi: la Storia della DC ... (digital-news)

Riscopriamo il potere (umano) dietro The Flash, il cinecomic DC con Ezra Miller che arriva in tv e in streaming dal 18 marzo su Sky Cinema e su NOW. L'attesa che si crea sui film a volte è pericolosa ... (movieplayer)