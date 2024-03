Supereroi | La Storia della DC Comics in Esclusiva su Sky Documentaries e NOW

Leggi tutta la notizia su digital-news

(Di mercoledì 20 marzo 2024) James Gunn (Suicide Squad), Lynda Carter (Wonder Woman - Serie), Patty Jenkins (Wonder Woman – Film), sono solo alcuni dei nomi che si prestano alle interviste in: laDC, insu Sky, da mercoledì 20 marzo alle 21.15 in streaming solo su NOW e disponibile on demand. Fondata nel 1934, la DCsi è affermata come una delle più grandi case di produzione di fumetti d’America, dando vita aipiù celebricultura pop. Questa docuserie ricca di azione offre uno sguardo completoDC, permettendo ai fan di riscoprire l'universo dei personaggi e le origini dell'iconica casa editrice.Un viaggio che parte dai fumetti, il cuoreDC, ...