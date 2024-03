Superenalotto | hanno trovato il sistema per sbancare

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di mercoledì 20 marzo 2024), una seconda vincita clamorosa nello spazio di pochi anni. In questo modoil metodo peral concorso Soldi grazie al. Che è il sogno di tutti quelli che giocano una schedina, anche di un solo euro, ogni settimana. Riuscire a centrare il sei in questo caso potrebbe realmente cambiare la vita visti i milioni di euro che questo concorso mette in palio ogni due giorni. Non la cambieranno in questo caso quei 14 fortunati di Pescara, chevinto “solamente” 14mila euro a testa. Ma la storia è davvero curiosa e va raccontata. Una vincita al(AnsaFoto) – Ilveggente.itA dire il vero la racconta abruzzo.cityrumors.it, che svela come nella ricevitoria numero 56, sita in via Firenze 27 a Pescara, c’è quella ...