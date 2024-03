Suicidio a Secondigliano | il detenuto è Andrea Pojoca e non Robert

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di mercoledì 20 marzo 2024) Tempo di lettura: 2 minuti“In riferimento all’ultimoavvenuto nel carcere di, il quinto in Campania, si rende noto che per un equivoco nell’ informazione, la persona che si è suicidata non èL., evaso dalla Casa Circondariale di Poggioreale nel 2019, ma è Pojioca. Quest’ultimo di nazionalità ucraina, di anni 31, che aveva tentato l’evasione dal carcere di Poggioreale ed era stato trasferito il 5/02/2024 nel carcere di. Si è impiccato il 13/03/2024. Anche lui era un senza fissa dimora, non effettuava colloqui o telefonate con i familiari, era stato arrestato per una tentata rapina impropria il 17/01/2024, e portato a Poggioreale. Qui salendo su un cornicione aveva fatto un tentativo di evasione. Per questo c’è stato l’equivoco tra questo tentativo di ...