Sudakov snobba la Juve | «L’ho vista giocare | meglio il Girona»

(Di mercoledì 20 marzo 2024) Le parole di Georgiy, centrocampista ucraino dello Shakhtar Donetsk, sul suo futuro. Tutti i dettagli Georgiy, centrocampista dello Shakhtar Donetsk, ha parlato in conferenza stampa dal ritiro dell’Ucraina del suo futuro. OFFERTEE NAPOLI – «Galatasaray, Manchester City e Barcellona? Non so nulla di trattative con loro. A gennaio ci sono state delle offerte ufficiali da parte dintus e Napoli. Lo Shakhtar ha rifiutato 40 milioni di euro dal Napoli, me lo ha detto l’amministratore delegato Palkin. All’inizio ero un po’ dispiaciuto, ma poi ho compreso le ragioni del club: vogliono ovviamente ricavare il più possibile dalla mia cessione. Ho accettato di rinnovare fino al 2028 con un ingaggio superiore e condizioni molto convenienti perché mi fido del presidente e di Palkin. Mi ha detto che ...