Sudakov corteggiato da Napoli e Juve | «Gli azzurri hanno offerto 40 milioni per me a gennaio»

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di mercoledì 20 marzo 2024) Il 21enne ucraino dello Shakhtar Donetsk Georgiyha attirato l’attenzione di molti grandi club, tra cuintus.: «Ilha40per me a» Il Corriere dello Sport ha riportato le sue dichiarazioni: «Ilha40per me, a. E anche laha fatto una proposta ufficiale. Lo ha detto Sergei Anatolyevich Palkin (ad dello Shakhtar). Guardo le partite e i bianconeri fanno il 3-5-2: non è nei miei standard; ma per arrivare a certi livelli non è possibile che giochi solo nel 4-3-3 e nel 4-4-2. Devi essere un calciatore creativo, versatile, adattabile. Devi studiare ogni giorno». E ha parlato della ...