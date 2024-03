Sudakov apre al Napoli | “Hanno offerto 40 milioni per me”

(Di mercoledì 20 marzo 2024) Il talento ucraino Georgiyconferma l’interesse concreto del, rivelando un’offerta da 40per il suo cartellino. Ma c’è anche la Juventus sul gioiello dello Shakhtar. Calciomercato– È il talento ucraino Georgiyad uscire allo scoperto e confermare l’interesse concreto die Juventus per il suo cartellino. Il 21enne attaccante dello Shakhtar Donetsk ha rivelato ai media locali che gli azzurri avrebbero già presentato un’offerta ufficiale da 40di euro, rispedita al mittente dal club ucraino che ne chiede oltre 50.al“Ilha40per me. E anche la Juve ha fatto una proposta ...

