Sud Pontino Controlli dei Nas nel settore alimentare a Priverno ed Itri

Pubblicato il 18 Marzo, 2024 Ancora un drammatico incidente stradale in provincia di Latina. Dopo quello che è costato la vita ad un 30enne di Gaeta, ieri mattina a Lenola, in località Valle ... (dayitalianews)

Ecomafie, in tanti al convegno di Legambiente e Libera organizzato a Terracina - Massimo Capodiferro e Silvia Nardoni, in qualità di membri del Presidio Libera Sud Pontino hanno poi introdotto, con un video dedicato all’omicidio di stampo mafioso di Don Cesare Boschin, ancora ...latinaquotidiano

Carta tutto treno, fumata nera, la Penna: “Penalizzati in particolar modo la provincia di Latina e il sud Pontino” - LATINA – Non c’è stata l’attesa fumata bianca per i pendolari del Lazio. La Carta Tutto Treno per ora resta bloccata nonostante gli appelli lanciati dai comitati di chi in treno viaggia tutti i giorn ...radioluna

Crack della Formia Servizi: per i 14 imputati è arrivata la prescrizione - nella città del sud Pontino. Sul banco degli imputati c’erano l’ex amministratore delegato Massimiliano Vernetti, i membri del consiglio di amministrazione Patrizia Averaimo, Giuseppe Masiello, ...latinatoday