Studenti del Mugello a scuola di imprenditoria etica

(Di mercoledì 20 marzo 2024) Borgo San Lorenzo (Firenze), 20 marzo 2024 - Giovani imprenditori crescono con il progetto EYE Ethics & Young Entrepreneurs che per la prima volta sbarca nel: da domani 40dell’Istituto di istruzione superiore “Giotto Ulivi” di Borgo San Lorenzo guidati dal prof. Marco Baroncini, in parallelo al percorso di studi si confronteranno con imprenditori e visite in azienda e si cimenteranno in laboratori di ideazione di impresa imparando le basi dell’. Al termine del percorso, proveranno a dar vita a una propria idea: le migliori proposte saranno presentate da loro stessi in un contest di fronte a una giuria di esperti; la più originale, concreta e realizzabile, otterrà il Trofeo EYE Migliore Idea d’Impresa del2024. Non solo: gli...