Studentessa inseguita Appena scesa dal bus

(Di mercoledì 20 marzo 2024) "Mia figlia,dai controlloridal bus". La protesta per i metodi di verifica messi in atto dal personale At-Autolinee Toscane è di Franco Bendini, noto commerciante di Forte dei Marmi che racconta gli episodi accaduti a sua figlia diciassettenne e oggetto di formale reclamo alla società. "Mia figlia frequenta il liceo a Viareggio e ogni giorno prende i mezzi pubblici da piazza D’Azeglio verso il terminal bus a Pietrasanta – spiega – e una volta le è capitato di salire al volo sul pullman in ritardo e di non obliterare il biglietto, che comunque aveva in tasca. Un controllore donna non solo le ha fatto la multa di 70 euro circa ma, davanti agli occhi delle amiche, le ha preso il cellulare dalle mani per trovare riscontro sulla sua identità, visto che mia figlia insisteva nella necessità di parlare con i ...