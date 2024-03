Striscia di Gaza | l’esercito israeliano ha ucciso almeno 38 civili palestinesi in due diversi bombardamenti aerei

Di fronte al blocco di Israele, sono in corso diverse iniziative per consegnare i prodotti di cui gli abitanti di Gaza hanno disperatamente bisogno. Ma diversi esperti sottolineano la loro ... (internazionale)

Gaza, vertice Usa-Israele al Pentagono la prossima settimana - Giorno numero 166 della guerra tra Israele e Hamas nella Striscia di Gaza. Continua ad aumentare il bilancio delle vittime palestinesi: mercoledì 19 marzo 38 ...lapresse

Dalla vendita dei libri di Emmaus a Cuneo 3700 euro devoluti alla popolazione di Gaza - CUNEO CRONACA - È stato di 3700 euro l'incasso della vendita dei libri usati che il gruppo Emmaus giovani ha organizzato al mercato coperto di piazza Seminario a Cuneo. I libri venduti sono stati 1400 ...cuneocronaca

Guerra a Gaza, Netanyahu parlerà ai Repubblicani del Senato mercoledì, dopo le tensioni per le critiche di Biden. A Doha proseguono i negoziati - Proseguono i negoziati a Doha per il cessate il fuoco nella Striscia di Gaza, mentre continuano gli attacchi israeliani, oggi 20 marzo. Blinken arriverà in giornata in Arabia Saudita, ma non andrà in ...tag24