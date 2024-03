Stretta del governo suo cyberattacchi | controlli incrociati e allarmi per contrastarli

Leggi tutta la notizia su ildifforme

(Di mercoledì 20 marzo 2024) Ilha deciso di accelerare le pratiche per mettere a riparo le banche dati della polizia del paese, da tempo soggette ache avvengono senza controllo alcuno. Ilitaliano si è impegnato in un deciso rafforzamento dell’impianto di controllo della sicurezza nazionale, sulla base di un nuovo disegno di legge sul tema ora in esame alle L'articolo proviene da Il Difforme.